Беларусь вошла в категорию государств с высоким уровнем развития человеческого потенциала

В настоящее время наша страна на 64-ом месте из 177. Об этапах становления государственности в республике идёт речь на международной научно-практической конференции в Минске. Форум посвящён 90-летию со дня образования БССР. Годы Второй мировой войны стали серьёзным испытанием для республики. Однако уже в начале 60-х Беларусь была одним из главных промышленных центров СССР с развитым машиностроением, станкостроением и другими отраслями.



Точкой отсчёта настоящей государственности Беларуси стало принятие Конституции 1994 года. Как отметил глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей, смутное для страны лихолетье завершилось в 1994 году с избранием первого Президента Беларуси Александра Лукашенко.



В 1996-м была поставлена задача и до 2000-ного года восстановлен экономический и промышленный потенциал Беларуси до уровня советского периода. Мы сделали это быстрее, чем все остальные страны на постсоветском пространстве. За последние 10 лет ВВП Беларуси возрос более чем в два раза. Производство продукции увеличилось в три, а инвестиции – в 3,7 десятых раза. В настоящее время построено полноценное государство для народа, с которым считаются в мире.