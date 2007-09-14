Беларусь в ожидании бабьего лета

В соответствии с народным календарем 14 сентября должно наступить бабье лето.

Однако, как отмечают синоптики, сегодня оно лишь ненадолго заглянет в Беларусь. Днем будет достаточно тепло и без осадков. Но уже в выходные Гидрометцентр обещает похолодание и дождь. Власть над погодой возьмёт Атлантический циклон.

В начале следующей недели в Беларусь вновь заглянет Бабье лето. Воздух прогреется местами до 23-х. Осадков не ожидается. Но уже со среды погода вновь испортится: резко похолодает и будет пасмурно. Солнечные теплые деньки вернутся только к концу сентября вместе с настоящим золотым бабьим летом.

