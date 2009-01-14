Беларусь в ближайшие месяцы перейдет на электронное декларирование

Об этом заявляют в Министерстве по налогам и сборам. Пробные испытания компьютерного оборудования, которое, как обещают, ускорит процедуру в разы, начнется уже на следующей неделе.

Ослабление налогового бремени, упрощение системы налогообложения. Эти нововведения пока мало обсуждали за 2 недели нового года. Но они повлияют на ситуацию в экономике, не меньше, чем изменение курса национальной валюты. Причем для граждан и предпринимателей это однозначно – плюс.

Уже сегодня индивидуальные предприниматели наводнили налоговые инспекции. У них осталось меньше недели, чтобы решится на переход на упрощенную систему налогообложения. Указы Президента, предусматривают существенные изменения в налоговой политике.

Из нововведений этого года – электронное декларирование налогов. В Минске уже появился первый учебный класс, в котором и служащие налоговых инспекций и представители предприятий будут осваивать азы дистанционной уплаты налогов.

Уже на следующей неделе начнутся испытания созданного программного обеспечения. На первом этапе его освоит группа плательщиков в Минске и столичной области. Ожидается, что уже к концу этого года порядка 2 тысяч субъектов хозяйствования будут пользоваться электронной системой декларирования. Беларусь вводит ее одной из первых среди стран СНГ.