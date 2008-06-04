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Беларусь удерживает первое место в мире по производству картофеля на душу населения

04 июня 2008 17:45
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Ежегодный валовой сбор его в республике превышает 8 миллионов тонн. Это значит, что на каждого взрослого жителя приходится по 700-900 кг в год.

Об одном из основных продуктов белорусов сегодня в Минске шла речь на конференции "Белорусский картофель. Продовольственная безопасность страны". Эксперты ООН считают, что достаточное количество именно этого корнеплода может снизить цены на продукты питания.

В Беларуси почти 90% картофеля выращивается в небольших фермерских и приусадебных хозяйствах. В стране разработана программа развития картофелеводства, которая предусматривает увеличение к 2010 году валового сбора не менее чем на 1,5 миллиона тонн и повышение урожайности в два раза. При этом себестоимость продукта планируют снизить на 30-40%. 2008-й, по решению ООН, объявлен Международным годом картофеля.

# общество

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