Беларусь участвует в форуме стран ШОС по «зелёному» развитию

Белорусская делегация участвует в форуме стран ШОС по «зеленому» развитию. Ее возглавляет заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Иван Приходько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская делегация участвует в форуме стран ШОС по «зеленому» развитию. Ее возглавляет заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Иван Приходько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступая перед авторитетной аудиторией в Китае, он обратил внимание на то, что в нашей стране вопросы охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов находятся под пристальным контролем Президента. Как новый член ШОС Беларусь рассматривает «шанхайскую десятку» в качестве важной международной площадки и выступает за укрепление ее экологического измерения в качестве одного из важнейших факторов стабильности в евразийском регионе.
Особый акцент был сделан на проблеме сохранения трансграничного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Беловежская пуща. Последние несколько лет она разделена на две части польским забором, который оказывает негативное воздействие на уникальные экосистемы. Очевидно, что природа не должна становится жертвой политических амбиций отдельных стран и голос ШОС в деле сохранения беловежской пущи должен быть услышан на предстоящей 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который пройдет уже в этом месяце в Индии.