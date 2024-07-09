Беларусь участвует в форуме стран ШОС по «зелёному» развитию

Белорусская делегация участвует в форуме стран ШОС по «зеленому» развитию. Ее возглавляет заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Иван Приходько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая перед авторитетной аудиторией в Китае, он обратил внимание на то, что в нашей стране вопросы охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов находятся под пристальным контролем Президента. Как новый член ШОС Беларусь рассматривает «шанхайскую десятку» в качестве важной международной площадки и выступает за укрепление ее экологического измерения в качестве одного из важнейших факторов стабильности в евразийском регионе.