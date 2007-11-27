Беларусь - страна с высоким уровнем развития человеческого потенциала

Сегодня в 100 странах мира представители ООН на десятках языках объявили результаты доклада о развитии человека и изменении климата.

Беларусь не загрязняет экологию планеты по сравнению с Соединенными штатами Америки и Россией. Наша республика занимает 64-е место в списке из почти 180 стран - на три позиции выше, чем год назад.



Из стран СНГ Беларусь лидирует, опережая на несколько пунктов Российскую Федерацию, Казахстан и Украину. Тем самым республика вошла в рейтинг стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала. Критерии - ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности и покупательной способности.

Кроме того, Беларусь солидарно выступает с миром в вопросе борьбы с изменениями климата. Развитые страны должны будут сократить выбросы парниковых газов к 2050 году по меньшей мере на 80%. Ведь температура за последние десятилетия изменилась почти на 1 Цельсий, и это произошло по вине человека. Подобные повторения в природе могут привести к экологическим катастрофам.