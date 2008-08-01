Беларусь стала свидетелем одного из самых живописных астрономических явлений – солнечного затмения

Оно началось сегодня в 11:50 и длилось в отдельных регионах страны до 14:00.

Их называют охотниками за затмениями. Команда "АстронОминск" уже три года наблюдает за каждым небесным чудом. Метеорные потоки, северное сияние и взрывы комет. Астрономические зрелища на километрах отснятой пленки и тысячах эксклюзивных фото. За уникальными кадрами, которые рождаются прямо на крыше, очередь астрономов-любителей. Среди любителей звездных шоу – и ученики обсерватории БГУ. Чтобы не пропустить минуты живописного действа, к затмению готовились несколько месяцев.

Солнечное затмение сегодня наблюдали жители всех регионов Беларуси. Сначала игра небесных светил была заметна только гродненцам, а Витебск наслаждался фокусам лунной тени дольше других. В Сибири, Алтае, Монголии и Китае луна целиком накрыла солнце. Полное затмение длилось рекордные две с половиной минуты. Ради такого зрелища в северном округе России объявили сокращенный рабочий день.

В Беларуси солнечный диск сегодня закрылся лишь на 49 процентов. Такое явление по расчетам небесной канцелярии происходит раз в 4-5 лет. Полное солнечное затмение и того реже. Солнечное затмение откроет череду августовских космических феерий. В ночь с 12 на 13 августа над Беларусью прольется звездный дождь, а 16 астрономы ждут частичное лунное затмение.

