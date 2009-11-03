Беларусь справится с негативным влиянием мирового финансового кризиса

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, вручая государственные награды лучшим людям страны.

Стало уже доброй традиций вручать ордена, медали и почетные звания в канун октябрьских праздников. Церемония прошла в Резиденции Главы государства. Александр Лукашенко лично поздравил всех обладателей высших госнаград и подчеркнул, что это свидетельство глубокого патриотизма, которое проявляется в реальных делах, в стремлении принести максимум пользы своей стране.

Александр Лукашенко: «Сегодня как никогда нужна ответственная, слаженная работа на каждом участке. Ведь не секрет, что мировой кризис оказывает негативное влияние на темпы развития Беларуси, порождает немало экономических трудностей и социальных проблем. Но я глубоко убежден – мы преодолеем их. Залогом тому служит единая воля белорусского народа и руководства государства к созидательной деятельности».

Среди награжденных – люди науки, искусства, представители силовых структур. Отдельная группа – рабочие и руководители нашего промышленного гиганта - предприятия «Атлант». Их труд отмечен орденами Отечества и Франциска Скорины, а также медалями «За трудовые заслуги». Кроме этого, глава государства сегодня присвоил почетное звание Заслуженный врач Республики Беларусь известному кардиологу Юрию Островскому и вручил медаль Франциска Скорины артисту Якову Науменко.