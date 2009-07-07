Беларусь сохранила народную армию, отказавшись от наемного войска

Это отметил глава государства 7 июля на приеме в честь выпускников военных учебных заведений Республики Беларусь и Российской Федерации.

Во Дворец республики были приглашены 183 выпускника факультета Генштаба Вооруженных Сил и командно-штабного факультета Военной академии Беларуси, а также военных академий России. Из них 30 получили диплом с отличием и 5 — с отличием и золотой медалью.

Накануне была объявлена благодарность главы государства девяти выпускникам за отличную учебу и образцовое исполнение воинского долга.

Обращаясь к офицерам, Президент отметил, что Беларусь на международной арене четко выдерживает курс добрососедства, активно выступает за построение многополярного мира. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что созидательный труд белорусского народа, независимость государства должны быть надежно защищены нашей армией.

Военное дело не стоит на месте. В стране принята Концепция строительства и развития вооруженных сил до 2020 года.

— Серьезным экзаменом на профессиональную зрелость в этом году станет оперативно-стратегическое учение «Запад-2009». Это очередной значимый шаг в подготовке вооруженных сил и совершенствование действующей системы обеспечения безопасности государства. Приоритетным направлением вашей службы должно также стать проведение в армии идеологии белорусского государства, участие в патриотическом воспитании населения, — сказал Александр Лукашенко.

Сегодня также пополнились ряды высшего звена офицерского корпуса. Генеральские погоны получили офицеры – руководители Вооружённых сил, КГБ, МВД, МЧС, пограничного и таможенного комитетов.