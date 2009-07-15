Беларусь собирается заключить ряд соглашений по поддержке этнических белорусов

Их насчитывается более трех миллионов.

Документы о взаимной помощи диаспорам позволят лучше финансировать национальные меньшинства. Подобные договоры уже заключены с Литвой, Россией, Украиной, Молдовой. В ближайшее время соглашения подпишут с Латвией, Эстонией, Казахстаном, Арменией и Узбекистаном.

Сейчас государство помогает белорусским диаспорам приобретать литературу, символику, национальные костюмы и инструменты. Ежегодно в нашей стране организуют курсы для руководителей белорусских коллективов народного творчества из-за рубежа.

— Можно выйти даже за рамки культурного сотрудничества, на экономическое сотрудничество. Это связь, это торговля, это вопросы, которые могут и помогут выходить нам на мировые рынки. Почему? Потому что среди соотечественников проживающих за рубежом есть много и состоятельных людей, есть люди, которые возглавляют организации, экономические, инвестиционные проекты. И мы эту нишу с удовольствием используем, — заявил Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь.