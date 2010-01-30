Беларусь сняла ограничения на оздоровление детей за рубежом

Речь идет о странах, с которыми заключены международные договоры. Соответствующий Указ подписал Президент.Документ в первую очередь снимает возрастные ограничения. Дело в том, что до 1 октября 2008 года на оздоровление за рубеж могли выезжать дети от 7 до 18 лет. Позже, верхняя возрастная планка определялась 14 годами. Кроме того, были установлены ограничения и по количеству выездов. Ребенок мог поехать на оздоровление не более трех раз в одно и то же иностранное государство. Сейчас эти ограничения сняты.