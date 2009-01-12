Беларусь смогла противостоять угрозе современной работорговли

Такой вывод сделали в Генпрокуратуре страны по итогам многолетней работы. За два прошедших года количество преступлений пошло на спад.Так, в 2008-м в сфере торговли людьми их выявлено чуть более трехсот. Установлено полторы сотни лиц, подозреваемых в трафике, большинство уже заключены под стражу. Задержаны виновники 115 преступлений, связанных с порнографией. Также органами внутренних дел установлено более четырехсот жертв торговли людьми, 8 процентов из них – несовершеннолетние. Фактов усыновления белорусских детей иностранными гражданами с последующей сексуальной или иной эксплуатацией в 2008-м году не установлено.