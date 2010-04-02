Прямой эфир

Беларусь ратифицировала соглашение о сотрудничестве стран Содружества в борьбе с хищениями автотранспорта

02 апреля 2010 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Раскрываемость краж и угонов автотранспорта на территории СНГ теперь станет значительно выше. Меры правовой защиты автоваладельцев прописаны в новом Законе, который приняли сегодня белорусские депутаты.

Парламентарии открыли сегодня новый законотворческий сезон. Беларусь, таким образом, ратифицировала соглашение о сотрудничестве стран Содружества в борьбе с хищениями автотранспорта. У каждого государства СНГ уже существует информационная база данных, в ней – сведения о зарегистрированных машинах, о разыскиваемых авто и документах, выданных на их задержание и арест.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:
– Самый оптимальный вариант – покупка в автосалонах – это гарантия от того, что автомобиль не значится в угоне. Второй вариант покупки автомобиля – это, безусловно, с помощью сотрудников Госавтоинспекции, которые имеют возможность проверить по базам похищенного и угнанного автотранспорта.

# общество # Хищение

Другие новости рубрики

Все новости
02 апреля 2010 10:43

В Тайване начали продавать бумажные автомобили для покойников

02 апреля 2010 10:32

40 миллионов - рекорд задолженности по квартплате установила одна из минских семей

02 апреля 2010 10:21

В Индии возьмут отпечатки пальцев у 1,2 миллиарда граждан