Беларусь расширяет сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности

В рамках прошедшей международной конференции "Актуальные вопросы образования в сфере интеллектуальной собственности" в столице заключен ряд соглашений и договоров о сотрудничестве.

В работе форума приняли участие представители из двадцати стран Центральной и Восточной Европы и государств СНГ.

Договор о сотрудничестве в подготовке кадров подписан между Национальным центром интеллектуальной собственности Беларуси и Российским государственным институтом интеллектуальной собственности.

Конференция была проведена в рамках реализации программы сотрудничества между правительством Беларуси и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

В нашей стране реализуется ряд успешных инновационных проектов, создан Парк высоких технологий, а также формируется благоприятная среда для укрепления научного и производственного потенциала. В этих условиях интеллектуальный капитал общества, который является одним из конкурентных преимуществ и движущей силой экономики, приобретает решающее значение для научно-технического, торгово-промышленного и социально-культурного развития общества.

Представители организации готовы оказать помощь в создании программ образования в сфере интеллектуальной собственности и первым шагом, планируют специалисты, станет создание в Беларуси совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности регионального учебного центра.

Основы управления умственного труда будут изучать и в вузах страны. Этот курс, по словам представителей Министерства образования Беларуси, будет введен с нового учебного года, что поможет молодым специалистам оценить роль интеллектуального труда в развитии общества. В области подготовки кадров в сфере управления интеллектуальной собственностью необходимо также сотрудничество с другими странами.

Лучшим представителям в области изобретательской деятельности, - Гомельскому институту механики металлополимерных систем и одному из преподавателей механико-математического факультета БГУ, - на конференции были вручены призы Всемирной организации интеллектуальной собственности.