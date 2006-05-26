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Беларусь расширяет сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности

26 мая 2006 08:51
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В рамках прошедшей международной конференции "Актуальные вопросы образования в сфере интеллектуальной собственности" в столице заключен ряд соглашений и договоров о сотрудничестве.

В работе форума приняли участие представители  из двадцати стран Центральной  и Восточной Европы и государств СНГ.

Договор о сотрудничестве в подготовке кадров подписан между Национальным центром интеллектуальной собственности Беларуси и Российским государственным институтом интеллектуальной собственности.
Конференция была проведена в рамках реализации программы сотрудничества между правительством Беларуси и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
В нашей стране реализуется ряд успешных инновационных проектов, создан Парк высоких технологий, а также формируется благоприятная среда для укрепления научного и производственного потенциала. В этих условиях интеллектуальный капитал общества, который является одним из конкурентных преимуществ и движущей силой экономики, приобретает решающее значение для научно-технического, торгово-промышленного и социально-культурного развития общества.

Представители организации готовы оказать помощь в создании   программ образования в сфере интеллектуальной собственности и первым шагом, планируют  специалисты, станет создание в Беларуси совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности регионального  учебного центра.

Основы управления умственного труда будут изучать и в вузах страны. Этот курс, по словам представителей Министерства образования Беларуси, будет введен с нового учебного года, что поможет  молодым специалистам оценить роль интеллектуального труда в развитии  общества. В области подготовки кадров в сфере управления интеллектуальной собственностью необходимо также  сотрудничество с другими странами.

Лучшим  представителям в области  изобретательской деятельности, -  Гомельскому институту механики металлополимерных систем и  одному из преподавателей механико-математического факультета БГУ, - на конференции были вручены призы Всемирной организации интеллектуальной собственности.

# общество

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