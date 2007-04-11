Беларусь раскрывает свой туристический потенциал

Продолжается первый визит генерального секретаря Всемирной туристской организации Франческо Франжиалли в нашу страну.Накануне высокий гость побывал в музее под открытым небом "Дудутки", а сегодня он открыл Международный образовательный семинар "Туристский маркетинг и техника рекламы", а также специализированную выставку "Отдых-2007". По мнению руководителя ВТО, в нашей стране созданы благоприятные предпосылки для развития туризма. В частности, Франческо Франжиалли отметил, что "открытые сегодня мероприятия окажут содействие дальнейшему развитию туристической отрасли, способствуя укреплению сотрудничества Беларуси и ВТО".