Беларусь проводила своих призывников

Марш «Прощание славянки» сегодня звучал во всех военкоматах страны.

В столице к отправке в войска пополнения приурочили открытие Минского городского сборного пункта. У медиков это первый рабочий день в новом офисе.

— Здание построено изумительно, медперсоналу созданы все условия, осталось только работать и не допускать ошибок, — Виктор Ветчинкин, врач отдела призыва Минского военного комиссариата.

Открытие городского сборного пункта (ранее и для области и для столицы он был единым) увеличит ответственность за судьбы призывников. Условия для новобранцев и для провожающих теперь действительно соответствуют образу белорусской армии.

Призывные комиссии прошли 50 тысяч юношей. Половине из них предоставлена отсрочка: для продолжения образования, по семейным обстоятельствам или здоровью. И Минобороны не планирует выступать с инициативой сокращения подобных отсрочек.

— Мы изыскиваем другие пути и повышения качества и количества призывного ресурса. У нас есть и другие пути для того, чтобы люди получили военно-учетные специальности, — Сергей Гурулев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сегодняшние призывники уже осенью примут участие в оперативно-стратегическом учении «Запад-2009». Воинская присяга их ждет уже 8 августа. У трехсот человек, призванных сегодня военными комиссариатами Минска, начинается другая жизнь.