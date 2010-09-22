Беларусь провела «День без автомобиля»

Наша страна присоединилась к общеевропейской акции. Многие автолюбители кампанию поддержали и нынешним утром отправились на работу на общественном транспорте, а кто-то и вовсе – пешком. Причем, не отставали от рядовых минчан и чиновники.

Борис Наливайко, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

– Когда идешь, видишь лица людей, когда едешь – поворот налево, поворот направо, стоп-сигнал.

Сегодня он сам показал стоп-сигнал. Причем, собственной машине. Подполковник Борис Наливайко уверенно обогнал авто возле подъезда и так же уверенно ступил на пешеходный переход. Ведь кому как не сотруднику ГАИ в День без автомобиля хотелось бы стать ближе к дороге.

Борис Наливайко:

– Меньше ДТП, меньше пострадавших, меньше стресса. Мы в этой жизни в первую очередь пешеходы.

Пешеходами сегодня себя ощутили и те, кто обычно выезжает на служебном авто. Вот, к примеру, у министра юстиции нынешним утром работал свой закон – подъем на полчаса раньше. Пока Виктор Голованов добирался до работы, смог на себе прочувствовать, как близок народу такой подход.

Виктор Голованов, министр юстиции Республики Беларусь:

– Тут мужчина зарядку делал. Пробегает и говорит: «Вот время настало, министры пешком на работу ходят!»

Вот и министр транспорта сначала пристроился за гуляющими дамами, но потом стремительно пошел на опережение. В следующем году в столице запустят городскую электричку, сообщил Иван Щербо после того, как проехал в метро.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

– Всегда приятно потолкаться. Но я был в галстуке – в галстуке не сильно толкают.

Зато рядовым пассажирам благодаря Дню без автомобиля толкаться пришлось не так активно. На линии вывели десятки дополнительных автобусов, троллейбусов и трамваев, увеличив при этом и частоту их курсирования. Правда, значительного перенаплыва пассажиров в общественном транспорте не случилось. Плюс 5-10%. Хотя, прокатиться в том же автобусе сегодня можно было бесплатно, предъявив права и техпаспорт.

Игорь Терех, инструктор по вождению автомобиля:

– На экологию, может, повлияет, но минус пять-шесть машин – не решение проблемы.

А вот у Игоря Тереха – без вариантов. Ну как тут даже на день откажешься от автомобиля, если работа – как раз на автодроме. Сутки без машин здесь перекроили бы график не на одну неделю. Но Игорь Терех решил, что акцию все равно поддержит, хотя бы в нерабочее время.

Игорь Терех:

– Отработаю – и пешочком домой. До троллейбуса.

Кстати, в 2008 году – тогда День без автомобиля в Беларуси проводили впервые – лишь за одни сутки и в одном Минске предотвратили выброс почти ста тонн загрязняющих веществ. Но в Могилеве сегодня и не только с выбросами боролись куда радикальнее. Бесхозные ржавые автомобили просто превратили в металлолом. Ведь на то он и День БЕз автомобиля.

Ольга Бакланова, Илья Пучко, телекомпания СТВ.