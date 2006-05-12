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Беларусь против. Табака

12 мая 2006 15:01
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Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит массовую акцию по борьбе с табакокурением. В  ее рамках  во всех регионах страны с 15 по 31 мая будет организована активная информационно-просветительская кампания по профилактике курения. На базе медучреждений будут работать "горячие" телефонные линии и организованы бесплатные консультации специалистов для желающих бросить курить. 
Завершится акция во Всемирный день борьбы против табака, который отмечается 31 мая. Цель - развеять мифы о якобы возможном безопасном потреблении табака. Например, курение "легких" сигарет, трубок, кальяна.
Минздрав призвал руководителей организаций всех форм собственности приостановить продажу табачных изделий на время проведения акции или во Всемирный день борьбы против табака, а также объявить на этот период территорию организаций зоной, свободной от курения.
# общество

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