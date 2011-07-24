Беларусь прощается с кардиналом Казимиром Свентэком

Неисправимый романтик и оптимист, человек с тяжелой судьбой, но не переставший верить в людей. Как-то в интервью нашему телеканалу, со свойственной ему улыбкой, признался — его телефон работает как горячая линия, 25 часов в сутки.

Человек, пришедший к нему с проблемой, отдыхал душой, а вот сам Свёнтэк об отдыхе думал мало.

Казимир Свёнтэк:

Отдых — это очень приятное слово, если есть возможность им пользоваться. А если нет такой возможности, то человек огорчается — некоторые отдыхают, а я не могу.

Для души он посадил у себя в Пинске сад. И в пруд запустил серебристых карасиков. Ухаживал за всем лично. В единении с природой он часами мог говорить с Богом. В этой гармонии и видел секрет своего долголетия. Рассказывал нам, что однажды такое общение избавило его от страшной болезни. Перед походом к врачу он уснул в стогу сена.

Казимир Свёнтэк:

Она как чувствовала, спрашивает: а как вы ночь провели? А я говорю, дома не ночевал, спал над речкой в стогу сена. А она мне — берите теперь этот стог сена и спите в нем всегда. Никакой глаукомы у вас уже нет.

И таких чудес в его жизни было немало. Считал, что и к храму его привели высшие силы. Когда, собираясь поступать на филфак, он попал на экскурсию в подземелья Пинского костела. И попросил у святого здоровья для матери и верности Богу — для себя.

Казимир Свёнтэк:

И вот теперь не знаю даже, чем объяснить полное изменение своих планов. Наверное, епископ имел доступ к небесной канцелярии и замолвил обо мне словечко, направил мою судьбу. Но у меня нет претензий. Я очень благодарен.

Путь оказался не из легких. В биографии был даже смертный приговор, который чудом сменился десятилетней каторгой в Сибири. Но именно с именем Казимира Свёнтэка связывают становление католической церкви в Беларуси.

Если бы не настойчивость первого белорусского кардинала, то и костел Пресвятой Девы Марии до сих пор мог бы оставаться спортивной школой. Здесь не было колоколен, и внешне фасад ничем не напоминал храм. Сегодня это главный костел белорусских католиков. И вот уже четвертые сутки прихожане несут сюда цветы, ставят свечи и молятся за кардинала.

Человек-эпоха и значимая фигура в истории Беларуси. Именно при Свёнтэке в 1998 году короновали чудотворную БУдславскую икону Божьей Матери. Теперь это национальная святыня и одна из самых почитаемых икон не только у католиков.

Кардиналом же Свентка назначил сам Иоанн Павел II. А в 2004 году из рук понтифика глава белорусских католиков получил и специальную награду — Свидетель веры. Чуть позже — подарок: икону непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Режиссер Юрий Гурулёв, заядлый атеист, воспитанный партийной школой, после встречи с кардиналом полностью изменил свою жизнь. В командировке в Пинске с другом зашел в костел.

Юрий Гурулёв, режиссер-документалист:

Там был настоятель, уже в возрасте человек, и он так говорил о костеле... Потом нам люди сказали, что это Казимир Свёнтэк. Что 10 лет этот человек отсидел в ГУЛАГе. И судьба у него просто потрясающая. И мы с другом потом до утра проговорили о том, что таких людей явно не хватает документальному кино.

Сам костел — один из более чем сотни святынь, возрождённых стараниями Свёнтэка. Здесь, на момент основных работ ему был уже 91 год. За реконструкцией уникальных фресок кардинал следил лично.

Ну а точкой отсчета возрождения католических святынь был храм в Пинске.

Казимир Великоселец, епископ Пинского кафедрального костела Успения Девы Марии:

Вся эта красота, возрождение семинарии — всё это огромная заслуга ксендза и кардинала Свёнтэка.

Кардинал умер здесь же, в Пинске. С середины марта от него не отходили врачи.

Виктор Осочук, главный врач УЗ «Пинская центральная больница»:

К сожалению, сегодня случилось то непоправимое, чего, безусловно, никто не ждал. Мы боролись за его жизнь столько, сколько могли.

В субботу гроб с телом покойного кардинала доставили в Минск. С ним прощались в Архикафедральном костеле. Среди тех, кто пришёл проститься — немало людей известных. Соболезнования выразил и глава государства.

Беларусь простится с кардиналом в понедельник. Его похоронят в подземельях Пинского кафедрального костёла. Такова была его последняя воля. Службу проведёт бывший личный секретарь папы Иоана Павла II, архиепископ Краковский, кардинал Станислав Дзивиш — добрый друг Казимира Свёнтэка.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Мне не хацелася б, каб мы жылі толькі успамінамі аб ім. Быццам, закрыць вялікага Свёнтэка ў нейкім рэкрэархіі. Ідэі, якімі ён жыў, павінны застацца ў свеце, павінны застацца ў сэрцах нашых людзей, каб, бяручы прыклад з яго мужнасці, з яго веры, з яго сведчання, нам таксама такім чынам будаваць нашае жыццё.

Казимир Свёнтэк:

Я и не отрекаюсь от того, что я романтик. И до конца жизни им останусь. А кроме романтика есть и другое слово — оптимист.