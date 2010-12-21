Беларусь продолжит оказывать широкомасштабную помощь Венесуэле

Накануне состоялся телефонный разговор главы нашего государства и Президента Венесуэлы. Уго Чавес от себя лично и всего венесуэльского народа поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах.

Лидеры обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества. В частности, Уго Чавес подтвердил, что его страна заинтересована в скорейшей реализации совместных белорусско-венесуэльских проектов в сферах машиностроения и строительства.

В свою очередь Александр Лукашенко подтвердил намерения Беларуси продолжить оказание широкомасштабной помощи братскому венесуэльскому народу, пострадавшему от недавнего наводнения. Президенты обсудили детали этого вопроса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».