Беларусь продолжит оказывать широкомасштабную помощь Венесуэле

Лидеры обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества. В частности, Уго Чавес подтвердил, что его страна заинтересована в скорейшей реализации совместных белорусско-венесуэльских проектов в сферах машиностроения и строительства.
В свою очередь Александр Лукашенко подтвердил намерения Беларуси продолжить оказание широкомасштабной помощи братскому венесуэльскому народу, пострадавшему от недавнего наводнения. Президенты обсудили детали этого вопроса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».