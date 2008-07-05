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Беларусь продолжает праздновать День Независимости

05 июля 2008 16:39
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Театрализованный парад на "Линии Сталина" увидело около 40-ка тысяч зрителей. Такое количество желающих посмотреть уникальное шоу здесь собралось впервые. Результат более чем беспрецендентный, учитывая дождь и происшествие на недавнем концерте в столице.

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" был создан три года назад в рамках выполнения указания Президента о сохранении исторического наследия белорусского народа, связанного с защитой Родины в годы Великой Отечественной войны.

Перед зрителями предстали различные периоды истории Вооруженных Сил Беларуси. Гвоздем программы стала демонстрация мастерства пилотов ВВС и войск ПВО и ДОСААФ. Ну а кульминацией шоу стала реконструкция эпизода операции "Багратион".

# общество

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