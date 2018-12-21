«Беларусь продолжает меня удивлять». Владимир Макей с супругой провели предрождественскую встречу с главами дипмиссий

Новости Беларуси. В лучших традициях дипломатии. В преддверии новогодних праздников Владимир Макей встретился с главами дипкорпусов и представительств международных организаций, а также их супругами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное мероприятие провели в Республиканском центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Выбор места не случаен, ведь 2019 год в Беларуси пройдет во многом под знаком большого спорта. В свою очередь, это хорошая возможность показать дипломатам разностороннюю Беларусь.

Сангита Багадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Беларусь продолжает меня удивлять. Когда нас приглашают на различные мероприятия, я поражена до глубины души той красотой, той необычностью страны. И сегодня не исключение.

Очень важно, что белорусские власти уделяют такое внимание поддержке осведомленности дипкорпуса последними достижениями Беларуси. И хочу подчеркнуть, что между Беларусью и Индией установлены прекрасные отношения. Между нами развитое политическое сотрудничество.