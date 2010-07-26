Беларусь присоединится к Болонскому процессу

Начать эту процедуру Президент Александр Лукашенко поручил министру образования Александру Радькову.

Как известно, основная цель Болонского процесса — создание Европейского пространства высшего образования, что позволит повысить его привлекательность и конкурентоспособность в современном мире.

Вступление Беларуси в Болонский процесс поспособствует сближению образовательных стандартов национальной и европейской систем высшего образования, усилению интеграции сфер науки, образования и высокотехнологичного производства.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

Это дает нам возможность решать многие образовательные вопросы — по содержанию, согласованию учебных программ, оснащению, о перспективах развития образования, научных исследований. Это выгодно нам с экономической точки зрения, потому что многие студенты из других стран, которые у нас обучаются, тоже хотят быть в структуре Болонского процесса. А у нас обучается почти 10 тысяч студентов из 84 стран мира.