Беларусь приняла большую часть рекомендаций ООН по правам человека

Нашей страной поддержаны все пожелания, которые больше всего соответствуют передовой мировой практике.

В частности увеличится присутствие женщин в органах госуправления и политике. А права детей и инвалидов расширят еще больше. Поддержан и призыв укреплять сотрудничество между правительством и организациями гражданского общества. Всего 75 из 93 пунктов.

Каждые четыре года страны, входящие в ООН делают доклад по соблюдению и поощрению у себя прав человека. Услышанное тут же обсуждается и выносится вердикт. По словам дипломатов, последний доклад Беларуси на эту тему был отмечен многими делегациями 15 Сессии ООН по правам человека.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

– Беларусь прошла этот обзор, «А» – с высоким уровнем внимания и «Б» – весьма успешно.

Наталья Жилевич, начальник управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД РБ:

– Отмечены были наши достижения в сфере социальной и политической стабильности, в области индекса человеческого развития.

Как водится, каждой стране дают рекомендации для дальнейшего совершенствования прав человека. Для сравнения, лидер в строительстве социального капитализма – Швеция – получила 149, Испания – 137, Египет – 165.

На счету Беларуси всего 93 рекомендации. Цифра небольшая. Причем 75 из них мы готовы выполнить сразу. По оставшимся пунктам логика самая простая. Если государство считает рекомендацию преждевременной, оно открыто говорит об этом.

Например, ратифицировать у себя пресловутый Киотский протокол, по ограничению выбросов углекислого газа, категорически отказывается США. Хотя по природным аномалиям последних лет ясно, какие разрушительные последствия для планеты несет увеличение вредных выбросов в воздух.

Георгий Гриц, заведующий кафедрой бизнес-администрирования Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

– США считает, что он не правилен по сути. То есть они считают, что необходимо эту проблему решать не путем ограничения, а путем внедрения новых технологий. Вот видите, решения одни и те же, а пути, которыми можно этого добиться, совершенно разные. Я думаю, что в этом же формате находятся и решения с правами человека, вопросы с демократическими СМИ. Т. е. каждое общество должно созреть до какого-то уровня, уровня принятия рекомендаций.

Италия отклонила 12 рекомендаций ООН по правам человека, Норвегия – 18, Египет – 25. В мифы о том, что полное принятие тех или иных пожеланий международных структур вызовет, например, мощный приток инвестиций, уже никто не верит. А в посткризисный период во главу угла ставится все-таки экономика. И она зачастую говорит о том, что у каждой страны свой уникальный путь развития. А унифицированные подходы как раз создают кризисы. Последний – яркое тому подтверждение. Поэтому разными странами и предлагаются разные решения рекомендаций ООН. Беларусь здесь не исключение.

Наталья Жилевич:

– Это не значит, что мы не будет работать над этими рекомендациями. Мы очень серьезно подходим к рекомендациям, которые нам высказало мировое сообщество и намерены работать над ними и дальше. В частности, разрабатывать комплексный план по их реализации.

То есть никто не говорит, что уже на 16 сессии ООН по правам человека не будет озвучено путей для реализации всех рекомендаций. Как для Беларуси, так и Италии, Норвегии, Египта.

Евгений Горин, Артем Кицененко, телекомпания СТВ.