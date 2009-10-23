Беларусь примет участие в конференции в Стокгольме по вопросам изменения климата

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию, руководитель делегации белорусского парламента по осуществлению контактов с Северным советом Михаил Русый 26 октября примет участие в конференции в Стокгольме по вопросам изменения климата. Это мероприятие проводит Северный совет совместно с Северным инвестиционным банком.

По данным БЕЛТА, в Стокгольме будут рассмотрены конкретные меры по борьбе с изменением климата. На предстоящей встрече также обсудят вопросы подготовки к 15-й Конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в декабре 2009 года в Копенгагене. Там будет принято новое международное соглашение, которое заменит Киотский протокол.

Он подчеркнул, что для стран Северной Европы вопросы борьбы с глобальным потеплением имеют приоритетное значение. «Эти страны являются лидерами в использовании производственных ноу-хау, основанных на принципах энергосбережения и минимального воздействия на окружающую среду. Поэтому сотрудничество Беларуси с этими государствами представляет взаимный интерес и может способствовать скорейшему внедрению у нас энергоэффективных и «зеленых» технологий», - считает Михаил Русый.

Михаил Русый намерен выступить на конференции в Стокгольме с докладом об опыте Беларуси в борьбе с парниковым эффектом. Белорусский парламентарий обратится к участникам с предложением о выработке совместных инициатив, направленных на практическое вовлечение Беларуси в реализацию киотского и посткиотского механизмов.