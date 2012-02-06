Беларусь примет мировой чемпионат вальщиков леса

30-е мировое первенство пройдет в сентябре этого года в Логойском районе. Предполагается, что участниками самих соревнованиях станут чуть более 150 человек. Но туристов, приехавших вместе с ними, будет гораздо больше.

Для болельщиков запланирована большая спортивно-культурная и развлекательная программа. Гости также познакомятся с опытом работы лучших лесхозов Беларуси, историческими и культурными достопримечательностями республики.

Белорусская команда практически сформирована. Сейчас наши лесорубы активно тренируются. В июне пройдет республиканский чемпионат и уже окончательно определится состав сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.