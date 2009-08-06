Беларусь приглашена к участию в первом виртуальном международном симпозиуме по изменению климата

Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Веб-трансляция первого виртуального международного симпозиума по информационно-коммуникационным (ИКТ) технологиям и изменению климата «Потенциал ИКТ по спасению планеты» будет проводиться из Сеула (Корея) 23 сентября нынешнего года.

Участники мероприятия обсудят особенности адаптации различных стран мира к изменению климата, принимаемые меры по смягчению его последствий, а также новые информационно-коммуникационные технологии в сфере экологии и охраны окружающей среды. Дискуссии будут проводиться на английском языке, сообщает БЕЛТА.