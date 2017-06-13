Беларусь представит свои лучшие научные идеи на выставке высоких технологий в Майами

Новости Беларуси. Космические разработки, современные технологии на базе нейронных сетей, финансовые сервисы и медицинские инновации. Беларусь представит лучшие научные идеи на побережье Атлантического океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Майами продолжается выставка высоких технологий.

На национальном стенде нашей страны более 80 разработок. Это первая в истории белорусско-американских отношений экспозиция, представляемая на территории США. Выставка ежегодно привлекает крупных американских и европейских инвесторов, разработчиков, исследователей и предпринимателей. В том числе и как крупный плацдарм для выхода на рынки стран Латинской Америки.