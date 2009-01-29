Беларусь предлагает включить в список культурного наследия ЮНЕСКО фортификационное сооружение Брестской крепости

Это досье еще готовится. В тоже время ценностями могут стать еще два культурных объекта - "Деревянное зодчество белорусского Полесья" и "Культовые сооружения оборонного типа". В Центре всемирного наследия уже изучают досье на "Августовский канал". И совсем скоро экспертам предложат ознакомиться с духовным наследием святой Ефросиньи Полоцкой. Отметим, в списке историко-культурных ценностей Беларуси почти 4 тысячи 800 объектов. Девяносто пополнили его в прошлом году.