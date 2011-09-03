Беларусь посещают писатели из России, Украины, Казахстана, Литвы, Черногории, Боснии и Герцеговины

В Национальной библиотеке в преддверии Дня белорусской письменности гости вместе с отечественными мастерами слова обсуждали перспективы международного сотрудничества в области литературы.

Александр Каплин, профессор Харьковского университета (Украина):

Для меня являются родными имена Мележа, Купалы, Коласа, Чигринова, Шамякина, Быкова, Адамовича. Я уже не говорю о музыкальной культуре. Это все с нами.

Борис Костин, писатель (Россия):

Я в Национальную библиотеку свои книги привез и увожу отсюда книги, которые мне дарят мои друзья. И я в отдел национальных литератур привожу эти книги, и у читателей есть возможность посмотреть, пролистать и прочитать.

Яронимас Лауцюс, писатель, директор издательства «Трис жвайгждутес» (Литва):

Надо стараться дружить. Я с белой завистью смотрю, что вы уважаете, и государство уважает своих будущих талантов, своих будущих творцов. Это очень важно. И внимание придается. Я очень горд.