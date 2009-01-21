Беларусь попала в десятку лучших мест для туризма в 2009 году

Такой список составлен известным британским туристическим порталом. Авторы утверждают, что в нашей стране очень много достопримечательностей, которые заинтересуют зарубежных гостей. В числе самых посещаемых мест Европы - "Беловежская пуща". А Минск назван очаровательным городом. Туристам советуют также посетить Брестскую крепость. Кроме Беларуси в десятке лучших мест для путешествий – Австралия, США, Египет, Польша, Мексика и Арабские Эмираты.