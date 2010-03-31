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Беларусь получила последний, пятый транш кредита МВФ в размере около $670 млн в рамках программы «стэнд-бай»

31 марта 2010 07:58
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Об этом сообщили в Национальном банке Республики Беларусь.

Таким образом, общий объем предоставленных МВФ Беларуси финансовых ресурсов составил более 3,5 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, программа «стэнд-бай» сыграла одну из ключевых ролей в стабилизации экономики Беларуси в 2009-начале 2010 года. Её реализация позволила поддержать стабильность на валютном рынке, обеспечить большую устойчивость финансовой системы, поддержать уверенность инвесторов и домашних хозяйств.

В мае  ожидается очередная миссия экспертов фонда, во время которой будут подведены окончательные итоги выполнения программы, а также обсуждены конкретные вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси с МВФ.

Наталия Колядина, постоянный представитель МВФ в Республике Беларусь:
Директора положительно оценили работу белорусских властей по программе. В частности, были предприняты серьезные меры к макроэкономической стабилизации. Особенно важно, что власти Беларуси оперативно отреагировали на повышение цен на нефть, приняв меры, которые помогли адаптироваться к новым условиям.  

# Экономика # общество

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