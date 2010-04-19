Беларусь полностью готова к проведению выборов в местные Советы депутатов

На участки привезли бюллетени, а кабинки для голосования оборудованы всем необходимым. Сегодня иностранные наблюдатели получили удостоверения Центризбиркома. И уже завтра начнется досрочное голосование.

Особенность досрочного голосования в Беларуси в том, что не называя причины, вы просто приходите на избирательный участок и выполняете свой гражданский долг. Кстати, Центризбирком пока не называет количество тех, кто придет проголосовать досрочно, но ясно одно – ставка делается на мобильное городское население.

И это неспроста. Ведь город, в отличие от той же деревни более подвижен и слишком много людей на выходные временно меняют свою прописку. Это и пенсионеры-дачники, и студенты, и просто семьи, желающие провести время на природе. Специально для них, с 20, по 24 апреля избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Свобода выбора и тайна голосования прилагаются.

Николай Лозовик, секретарь центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

– Здесь свобода выбора должна быть у гражданина. Хочет гражданин голосовать досрочно – пожалуйста. Нет – это его право. И еще раз хотел бы повторить, что причину, по которой он будет голосовать досрочно, объяснять необязательно.

Все без исключения республиканские участки готовы принять избирателей для досрочного голосования. Бюллетени надежно заперты в опечатанном сейфе, наряд милиции денно и нощно бдит законность избирательного процесса, а кабинки оборудованы всем необходимым. Очевидно, что работники комиссий за долгие годы уже успели составить портрет раннего избирателя.

Оксана Вандяева, заместитель председателя избирательной комиссии № 13 по 47-ому машеровскому избирательному округу:

– Это, в основном, пенсионеры, которые собираются на выходные поехать на дачу. Это люди пожилого возраста, престарелые люди, которые, когда мы звонили, уточняли списки, говорили нам, что они будут прогуливаться, выходить на улицу, и придут проголосовать досрочно.

За подготовкой к досрочному, не забывают и об основном этапе голосования. Уже получили свои удостоверения международные наблюдатели из более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Но не все кандидаты воспользовались предоставленными им медийными и иными возможностями для контакта с электоратом. В одной из областей Беларуси негосударственные партии вообще отказались выдвигать своих кандидатов, чем вызвали недовольство, как со стороны потенциальных избирателей, так и своих же активистов. Ведь некоторые из них о своем неучастии узнали уже в разгар предвыборной агитации.

Николай Лозовик:

– Это просто такая пораженческая политика, пораженческое настроение и превратило участие некоторых политиков в избирательной кампании в легенькую оперетку без финала, дошли до середины, а потом снялись.

А вот к выборам готово все. Дело – лишь за избирателями.

Артем Кицененко, Александр Добриян, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.