Беларусь подписала соглашение о взаимоотношениях и помощи соотечественникам за рубежом с Грузией и Молдовой

Такой документ активно прорабатывается с Эстонией и Латвией. Ранее подписаны соглашения с Россией, Украиной и Литвой.



Сегодня Аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей подвел итоги развития этноконфессиональной сферы в Беларуси в минувшем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Мы им помогаем, например, белорусскими национальными костюмами, хорошими, качественными, ручной работы. Это дорогие вещи. Мы им помогаем нашей символикой, литературой белорусских авторов или литературой о Беларуси, аудио- и видеоматериалами. Чтобы они еще ближе были к своей исторической родине.

Подписываем документы, которые носят абсолютно конкретный характер. Чем можем помочь, как помочь, как дать возможность нашим бывать в тех странах, тем приезжать сюда, и не только по линии каких-то туристов или знакомых, а именно по линии дружбы с соотечественником.