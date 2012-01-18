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Беларусь подписала соглашение о взаимоотношениях и помощи соотечественникам за рубежом с Грузией и Молдовой

18 января 2012 12:00
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Такой документ активно прорабатывается с Эстонией и Латвией. Ранее подписаны соглашения с Россией, Украиной и Литвой.

Сегодня Аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей подвел итоги развития этноконфессиональной сферы в Беларуси в минувшем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Мы им помогаем, например, белорусскими национальными костюмами, хорошими, качественными, ручной работы. Это дорогие вещи. Мы им помогаем нашей символикой, литературой белорусских авторов или литературой о Беларуси, аудио- и видеоматериалами. Чтобы они еще ближе были к своей исторической родине.
Подписываем документы, которые носят абсолютно конкретный характер. Чем можем помочь, как помочь, как дать возможность нашим бывать в тех странах, тем приезжать сюда, и не только по линии каких-то туристов или знакомых, а именно по линии дружбы с соотечественником.

# общество # Белоруссия

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