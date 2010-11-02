Беларусь планирует к 2015 году увеличить доходы от транзита на 60%

В Правительстве второго ноября обсуждали проект государственной программы развития транзитного потенциала.

По сравнению с нынешним годом, без учета транзита нефти и природного газа, доход может составить более двух миллиардов долларов. Для этого, по мнению разработчиков, нужно, в частности, усовершенствовать законодательную базу и модернизировать транзитную инфрастуктуру. За пять лет объем грузоперевозок через Беларусь автотранспортом вырос более чем в два раза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако, по мнению экспертов, находясь в центре Европы, страна не использует потенциал на полную мощность.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Реконструкция и модернизация транзитной инфраструктуры, всего 20 таких мероприятий, предусматривает развитие и модернизацию инфраструктур железнодорожного транспорта, реконструкцию автомобильных дорог, доведением нагрузки на ось до 11,5 тонн, а также развитие придорожного сервиса.

Как заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, государство не исключает также возможности повышения тарифных ставок на транзит по своей территории природного газа. В Украине она уже – $2,5. Эту цифру учтут и белорусские эксперты. К слову, объем прокачки голубого топлива в ближайшие годы сохранится на прежнем уровне.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас сейчас тариф – 1,88 доллара. Но он будет расти. В следующем году – два доллара по Соглашению. А это – 6% в плюсе. А дальше будем спорить. Украина в следующем году, похоже, будем платить за газ столько же. Но у них тариф – $2,5.

Совмин ждет увеличения прибыли от придорожного сервиса в Беларуси