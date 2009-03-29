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Беларусь перешла на летнее время

29 марта 2009 13:58
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Минувшей ночью стрелки часов переведены на час вперёд.Традиционно это происходит в последнее воскресенье марта. Сутки короче на час сегодня станут более чем в сотне стран по всему миру. Впервые "летнее" и "зимнее" время было введено в Англии более века назад. В России в первый раз часы перевели в 1917 году. В СССР ежегодно переходить на летнее время стали с 81-го, а в Беларуси – с 96-го. Медики утверждают, что перевод стрелок не сказывается на здоровье человека. Но адаптация большинства белорусов к переходу на летнее время будет длиться около двух недель.
# общество # общество

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