Беларусь переходит на "зимнее" время

Традиционно это событие приходится на последнее воскресенье октября. В три часа ночи стрелки часов переведут на час назад.

Переход на "зимнее" время сегодня практикуется в большинстве стран мира и позволяет значительно экономить потребление электроэнергии.



"Часы – это время. А время – деньги". Так относится к своей работе часовой мастер Евгений Садлинский. Он отвечает за точность хода большинства столичных часов. В том числе и старейших в Минске. Тех, что в сталинском доме на углу улицы Комсомольская и проспекта Независимости. Их привезли как трофей более ста лет назад из Кенигсберга. Инженер по образованию Евгений Григорьевич механике предпочитает электронику. Однако эти гигантские "ходики" считает гениальным изобретением немецких мастеров. Тонкости профессионального мастерства Евгений Садлинский постигал годами. За годы работы часовщиком переводить стрелки ему доводилось десятки раз. Процедура простая, но ответственная.

В коллекции Национального музея истории и культуры около 300 экземпляров часов. Самый интересный экспонат – солнечные. Надписи на циферблате, предположительно на латинском и польском языках, датируются 18-м веком. По линиям двух дополнительных шкал можно определить время даже ночью при свете луны. В переводе стрелок этот хронометрический прибор, конечно же, не нуждается. А в часовой мастерской вместе с сыном трудится старейший часовщик Минска Геннадий Мартиросьян. Сегодня у мастеров выходной. Поэтому еще сутки часы здесь будут спешить. Стрелки на них переведут лишь в понедельник.

На какие часы не смотри, время бежит неумолимо. Все же раз в году обмануть его получается. Настоящий подарок для сонь: в последнее воскресенье октября ночь волшебным образом становится длиннее. Несомненный бонус перехода на зимнее время – лишние 60 минут сна.