Беларусь переходит на летнее время сегодня ночью

В 2 часа ночи стрелки переводятся на час вперед.

Эта идея до сих пор вызывает споры о ее целесообразности. Энергетики уверяют, что это значительно экономит энергоресурсы. А кто-то считает, что перевод часов неблагоприятно сказывается на самочувствии людей. Кто прав — покажет время.

С завтрашнего дня белорусы заживут по-новому. Правда, экономика здесь совершенно не причем: мы всего лишь переведем стрелки своих часов на один час вперед. Чтобы не потеряться во времени и вместо привычной постели не проснуться в троллейбусе, мы отправились в Институт метрологии. Здесь отсчитывают самое точное белорусское время и наверняка знают, как правильно перевести стрелки.

Александр Галыго, начальник отдела радиоэлектронных измерений Белгим:

Время переводится практически нажатием одной кнопки. Предварительно выставляется «один час». Ровно в два часа ночи в последнее воскресение марта мы нажимаем эту кнопку — и шкала времени сдвигается на один час.

Сердце белорусского эталона, как и полагает настоящей редкости, скрыто внутри металлического сейфа. Шесть водородных генераторов работают в круглосуточном режиме. И все это ради одной секунды. Чем же отличается эта многомиллионная установка от хороших швейцарских часов?

Александр Галыго, начальник отдела радиоэлектронных измерений Белгим:

Относительно наручных часов, национальный эталон точнее в несколько десятков тысяч раз. Больше 400 лет пройдет, прежде чем появится погрешность в одну секунду.

Но если бездушная машина не способна на сбой, то человек куда чаще забывает про время. Тем более что 28 марта белорусы не досчитаются в сутках целого часа. В итоге в этот день опоздания и пропущенные электрички из случайностей превращаются в правила.

Пока же экономисты спорят о пользе перехода на летнее время и сбережении электроресурсов, врачи продолжают предупреждать.

Елена Мазур, заместитель главного врача 4-й городской поликлиники:

Обращаются родители с маленькими детками, у которых возникают трудности с ломкой режима дня... У пожилых людей обостряется чувствительность к проявлению собственного заболевания.



Механические, электронные, кварцевые часы — все они ускорят завтра свой ход. Кому-то будет достаточно нажать одну кнопку, а кому-то придется подкрутить заводное колесо. И только башенные куранты будут переводить в буквальном смысле вручную.

Григорий Юргелевич, начальник конструкторско-технологического отдела часового завода «Луч»:

В назначенное время слесарь, обслуживающий эти часы переводит стрелки первичных часов на час вперед. Срабатывает вся системаи переводятся стрелки на башне на час вперед.

Самые большие и известные куранты в Минске находятся около здания железнодорожного вокзала. Чтобы большие золотые стрелки передвинулись на час вперед, сегодня ровно в 2 часа ночи кто-то из инженеров преодолеет 13 лестничных пролетов. И уже завтра столица заживет в новом ритме.

Артем Новицкий, Сергей КУРКОВ. Телекомпания СТВ.