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Беларусь отмечает Всемирный день продовольствия

16 октября 2006 11:09
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Он был провозглашен в 1979 году в Риме на ежегодной сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций - с целью привлечь внимание общественности к всемирной продовольственной проблеме и укрепить солидарность мирового сообщества в борьбе с голодом, обнищанием и бедностью. Сегодня в мире голодают более 800 млн. человек. Голод и недоедание подрывают генофонд целых континентов. Согласно исследованиям, если бы население слаборазвитых стран получало нормальное питание, их валовой внутренний продукт за последние 30 лет увеличился бы не менее чем на 45%.
# общество

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