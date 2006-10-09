Беларусь отмечает Всемирный день почты

Наша республика стала членом Всемирного почтового союза в мае 1947 года. Регулярная же почтовая связь в Беларуси была организована еще во второй половине 17 века с вводом в действие курьерского маршрута Москва-Смоленск-Могилев-Минск-Вильно. Первая почтово-телеграфная станция была построена в Минске в 1896 году, позже такие станции действовали еще в пятнадцати городах, в том числе в Витебске, Гродно, Могилеве, Гомеле и Бобруйске. Сегодня же на территории Беларуси более четырех тысяч предприятий связи.