Беларусь отмечает победу фристайлиста Алексея Гришина, завоевавшего на Олимпиаде первое в истории страны золото

Впервые в истории независимой Беларуси наш спортсмен поднялся на самую высокую ступень пьедестала в зимних олимпийских соревнованиях.

Новоиспеченному чемпиону 30 лет, и для него это уже четвёртые Олимпийские игры. До этого самыми удачными из них были соревнования в 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити, когда Алексей взял бронзу.

Однако сегодня минчанину не было равных. Он блестяще исполнил два прыжка и набрал наивысшую сумму баллов, опередив американца и китайца.

Таким образом, в копилке белорусов уже три медали, причём всех достоинств — золото, серебро и бронза.

Неделю назад биатлонистка Дарья Домрачева стала третьей в индивидуальной гонке, а в аналогичном соревновании у мужчин Сергей Новиков покорил вторую ступень олимпийского пьедестала. Эти награды позволили нашей стране в общем медальном зачёте подняться на 15-е место и достичь наилучшего результата на зимней Олимпиаде. До этого дня самыми успешными для белорусов были Игры в Лиллехамере в 1994 году. Тогда в Норвегии белорусы завоевали два серебра.

С золотом Олимпиады Алексея Гришина и тренеров белорусской олимпийской команды по фристайлу поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко сказал, что Алексей «с честью выдержал самый ответственный спортивный экзамен, проявил высочайшие мастерство и талант».

За Алексея Гришина переживала вся Беларусь, но особенно — самые близкие. Те, кто лучше всех знает, как тяжело ему далась эта победа.

Отец победителя Геннадий Геннадьевич Гришин откровенничает, что уже зарекся подсчитывать, сколько людей поздравили его с победной высотой сына. Но все же в самый ответственный момент у родителей Алексея Гришина не было ни разговоров, ни эмоций. Так было лучше слышно, что их Лёша достучался до спортивных небес.

Геннадий Гришин, отец Алексея Гришина:

Минут десять была чистейшая тишина. Уже потом начали бегать по квартире, не знаю зачем. Уже минут через 20 начали что-то кричать, соседи стали подходить, хоть и было раннее утро.

Его приземление для всей страны стало взлетом. Но Олимпийские кольца уже брали Алексея Гришина в плотное кольцо. Удачи и медали. В Солт-Лей-Сити наш фристайлист стал третьим. И именно то фото, на котором спортсмен готовится к решающему в 2002 прыжку, стояло рядом с телевизором нынешним утром.

Геннадий Гришин, отец Алексея Гришина:

Он ехал только за победой. Даже третье место было бы для него поражением. Только серебро или золото!

То, что для этой Олимпиады он готовит свой чемпионский пируэт, Алексей Гришин не только рассказывал, но и доказывал. Чемпион мира в 2001, серебро в 2003. И даже когда до Ванкувера оставалось больше года, он будто знал, что канадский трамплин поставит Беларуси высший балл.

248, 41 балла. По словам главного тренера нашей сборной, Гришин просто не оставил судьям выбора. Так приземлиться после двойного пируэта в третьем сальто, да еще и на скорости почти в 70 километров в час — этой медали было бы нелегко подрезать крылья.

У первого тренера Гришина Владимира Дащинского ночь оказалась вдвойне бессонной. Болел и за Алексея, и, конечно, за сына. Но здесь судьба сделала свой решающий прыжок.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Выступление хорошее, особенно Лёши Гришина — молодец, высшая похвала. И Дима, если бы сделал первый прыжок хотя бы на 120 баллов, тоже был бы в призёрах. Но Гришин — выше всех похвал. Он осуществил свою мечту.

Алексей Гришин:

Я ехал за медалью. Я даже не смотрел на свои баллы, увидел надпись — «Ранг № 1». На тот момент я еще не понял, что победил. Хочу домой. Первым делом позвонил своей супруге.

Ирина Гришина, жена Алексея Гришина:

Он практически ничего не говорил. Говорила я — поздравляла его.

Был момент, когда я действительно чуть не встала на колени — эмоции переполняли.

Она признается, что до сих пор не представляет, КАК ее Лёша прыгает с ТАКОЙ высоты. Ведь сейчас Ирина оценивает, скорее, пируэты времени.

Ирина Гришина, жена Алексея Гришина:



Золото повесим, наверное, на центральном месте – где-нибудь недалеко от бронзы. Алексей уже сам решит.

Он допрыгнул сразу до новой главы спортивной истории. Эта медаль – первое золото Беларуси за время участия в Зимних Олимпийских играх. И подъем на высоту, пусть и в родном подъезде, у Алексея Гришина тоже будет чемпионским.

Ольга Бакланова, Сергей Курков. Телекомпания СТВ.

