Беларусь отмечает победу биатлониста Сергея Новикова на Олимпийских играх в Ванкувере

Двумя медалями за один день порадовали в Ванкувере наши биатлонисты. Бронза — у Дарьи Домрачевой, серебро завоевал Сергей Новиков.

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр:

— Я очень счастлив, что победил. Я до сих пор не осознал, что победил и так высоко поднялся на пьедестал.

Для 30-летнего уроженца Могилевщины это первая олимпийская награда. И хотя за наших спортсменов искренне болели почти в каждом доме, особенно чувство волнения зашкаливало в Чаусах, на родине нашего уже серебярного призера.

Это утро для Валентина Федоровича началось с обычных хлопот. Хотя в душе его до сих пор не утихают эмоции. Для сына — олимпийского призера Сергея Новикова — он стал первым тренером. На лыжи поставил его в семь лет. Но завоевать олимпийскую медаль Сергею помогла безупречная стрельба. В Ванкувере он 4 рубежа прошел по нулям.

Валентин Новиков, отец Сергея Новикова, серебряного призера Олимпийских игр в Ванкувере:

— Он уже в 7 классе в Раубичах лучшую стрельбу показывал.

Сегодня отец олимпийца тренирует ребят в Чаусской спортивной школе.

Эта спортивная школа постепенно завоевывает славу кузницы лучших белорусских биатлонистов. Именно здесь впервые встал на лыжи и триумфатор нынешней Олимпиады Сергей Новиков.

Сегодня еще 45 воспитанников мечтают повторить успех знаменитого спортсмена. Ребята гордятся — они учатся в альма-матер олимпийского медалиста. Вчерашний успех Сергея для них — лучший стимул к большим победам.

Валентина Прудникова, воспитанница СДЮШОР Чаусского района:

— Я за Новикова вчера очень болела. Хотелось, чтобы он занял первое место, но хорошо, что он получил серебряную медаль.

Николай Пасашниченко, воспитанник СДЮШОР Чаусского района:

— Мы все болели за Сергея Новикова. Думали, что займет первое место. Я хотел бы стать таким, как он.

Самой активной болельщицей оказалась мама Сергея. К успехам сына Ирина Ивановна привыкла. Но во время олимпийской трансляции сохранить олимпийское спокойствие не получилось.

Ирина Новикова, мать Сергея Новикова, серебряного призера Олимпийских игр в Ванкувере:

— Я хлопала в ладошки, кричала «Ура! Ура!». Очень довольна была, потому что биатлон — тяжелый вид спорта. Мой сын столько лет шел к этой победе и вот наконец-то победил.

Сегодня в квартире Новиковых не смолкает телефон и не останавливается поток гостей.

Жена Аня — главная поддержка Сергея. Позвонив ей после награждения, спортсмен признался, что к финишу его подгоняли мысли о любимой и.... необычный совет супруги.

Анна Новикова, супруга Сергея Новикова, серебряного призера Олимпийских игр в Ванкувере:

— Я ему сказала: «Ты, Сережа, представь, что за тобой будет стая доберманов бежать, и ты от них убегаешь. Он смеялся. Говорит, как силы будут. И вот удача повернулась к нам лицом.

Сегодня праздник не только в семье Сергея. Высокой награде земляка радуются Чаусы и вся Беларусь. Навестить родной город олимпиец обещал в конце февраля, как только вернется из Ванкувера.