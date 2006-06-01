Беларусь отмечает Международный день защиты детей

Этим документом подтверждается необходимость правовой и другой защиты ребенка до и после его рождения.
Согласно мировой статистике, к сожалению, не во всех государствах осуществляются права на детство в той мере, в какой должны осуществляться.
Что касается Беларуси, то здесь уже четко определились основные направления государственной политики в отношении детей. Особенно тех, которые остались без опеки родителей, а также детей-инвалидов. В декабре 2005 года принят закон "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В мае нынешнего года Президент своим указом утвердил программу "Дети Беларуси" на 2006 - 2010 годы, главной задачей которой является улучшение качества жизни, защита подрастающего поколения, укрепление престижа и авторитета женщины-матери и крепкой семьи в обществе, сообщает БелТА.
В Доме кино по этому случаю состоится игровая шоу-программа "Счастливое детство>. А также во Дворце детей и молодежи - городской праздник "Пусть всегда будет солнце!".