Беларусь отмечает Международный день защиты детей

Этот день был установлен в 1949 году по решению сессии Международной демократической федерации женщин. А через 40 лет в Нью-Йорке представители 59 стран, в том числе СССР, подписали Конвенцию о правах ребенка, в которой отмечается, что дети в силу своей уязвимости нуждаются в особой заботе и охране.

Этим документом подтверждается необходимость правовой и другой защиты ребенка до и после его рождения.

Согласно мировой статистике, к сожалению, не во всех государствах осуществляются права на детство в той мере, в какой должны осуществляться.

Что касается Беларуси, то здесь уже четко определились основные направления государственной политики в отношении детей. Особенно тех, которые остались без опеки родителей, а также детей-инвалидов. В декабре 2005 года принят закон "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В мае нынешнего года Президент своим указом утвердил программу "Дети Беларуси" на 2006 - 2010 годы, главной задачей которой является улучшение качества жизни, защита подрастающего поколения, укрепление престижа и авторитета женщины-матери и крепкой семьи в обществе, сообщает БелТА.

В Доме кино по этому случаю состоится игровая шоу-программа "Счастливое детство>. А также во Дворце детей и молодежи - городской праздник "Пусть всегда будет солнце!".