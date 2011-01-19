Беларусь отмечает День спасателя: какое передовое оборудование МЧС использует в работе?

Белорусская служба спасения — то около тысячи боевых подразделений и 17 спецслужб. И об их профессионализме знают не только дома. Белорусы спасали от пожаров Грецию, Турцию и Россию. Быть на высоте МЧС помогает и ультрасовременное оборудование. В работе постоянно используют передовые разработки.

За тенденциями аварийно-спасательной моды сотрудники МЧС следят регулярно. И ежегодно пополняют свой арсенал новыми разработками. К примеру, одно из уникальных приобретение МЧС сравнимо с врачебным стетоскопом. Он чувствителен даже к дыханию человека. В поиске людей под завалами — неоценимая вещь.

Тепловизор — еще одна уникальная разработка для спасателей. Благодаря инфракрасному излучению помогает увидеть человека даже сквозь стену.

Впрочем, сами стены спасателям тоже по зубам благодаря «Кобре». Это приспособление щелкает бетон и металл, как семечки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Современное оборудование для МЧС — недешевое удовольствие. Разработчиков спецтехники для спасателей во всем мире — всего 2-3 бренда. К примеру, грузоподъемный кран стоит более миллиона евро. Он предназначен для ЧП особой сложности.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Этот кран поднимает грузы весом до 100 тонн — это примерно равный 50 легковым автомобилям.

Другой же подъемник появился в МЧС три года назад. Его уникальная способность заключается в том, что он может поднять спасателя на высоту 30-этажного дома. Аналогов такой машине в Минске пока нет. По сути, этот подъемник приобрели специально для оказания помощи в Национальной библиотеке. Такие высоты имеющаяся в наличии лестница взять не смогла бы. К тому же, близится к завершению строительство первого небоскреба.

Вообще, многое из новых прибретений МЧС к счастью бывало в работе всего несколько раз, а то и не применялось вовсе. Но не это главное, говорят спасатели. А то, что таким оснащением любое тяжелое ЧП может стать для МЧС рядовым.