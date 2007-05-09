Беларусь отмечает День Победы

Для нашего народа это святая дата, ведь именно белорусы первыми приняли на себя удар гитлеровской Германии и, как никто другой, испытали всю тяжесть прошедшей войны.

В битве с фашизмом Беларусь потеряла каждого третьего. С каждым годом все дальше в историю уходят события этой самой страшной войны XX века - сегодня 62-я годовщина Победы, но память о тех, кто защищал свободу и независимость Родины, жива. Низкий поклон и слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла, всем тем, кто защищал родину и наше будущее.

Ветераны войны по праву главные герои праздника Победы. Многие из этих легендарных людей приняли сегодня участие в шествии ветеранов. Оно началось с Октябрьской площади и завершилось на Площади Победы. В праздничном шествии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Между тем, гуляния уже развернулись во всех районах Минска. В столичных парках подготовлены разнообразные программы. Кроме того, для посетителей работают торговые ряды, где можно не только приобрести сувениры, но и отведать блюда национальной белорусской кухни. Организаторы подготовили праздничные концерты, конкурсы, развлекательные мероприятия. Как столица отмечает День Победы - каждый может увидеть не только дома в прямой трансляции, но и на телеэкранах, установленных на улицах Минска и станциях метрополитена.

И кульминацией сегодняшнего праздника станет артиллерийский салют - 30 залпов будут даны в десять часов вечера в Минске, крепости-герое Бресте и областных центрах страны. В столице фейерверк будет виден из всех микрорайонов города.