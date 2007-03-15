Беларусь отмечает День конституции

За всю историю существования страны как самостоятельного независимого государства было принято пять таких источников развития всего права. По итогам референдумов, состоявшихся в 1996 и 2004 годах, в Конституцию были внесены изменения и дополнения. Ее основа - неотъемлемое суверенное право белорусского народа иметь свою государственность и быть полноправным субъектом мирового сообщества.
Сегодня всех соотечественников с Днем Конституции поздравил глава государства Александр Лукашенко. "Новая Конституция молодого государства стала надежной основой для проведения последовательных политических и социально-экономических преобразований. Основной Закон Республики Беларусь - это важный фактор консолидации нашего общества, сохранения в нем гражданского согласия, мира и стабильности. Основываясь на положениях Конституции, мы сумеем достойно выдержать любые испытания и добиться высокого европейского уровня жизни белорусского народа" - говорится в поздравлении. Президент также пожелал всем белорусам здоровья, благополучия, счастья и оптимизма.
И по уже сложившейся традиции, в День Конституции большинство молодых жителей Беларуси получат паспорта. 25 лучшим подросткам столицы главный документ вручат в Минской городской ратуше. Мероприятие пройдет в рамках республиканской акции БРСМ "Мы - граждане Беларуси!". Подобные церемонии состоятся сегодня во всех городах и районных центрах страны.