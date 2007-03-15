Беларусь отмечает День конституции

15 марта 1994 года Верховный Совет Беларуси принял новый Главный Закон страны.

За всю историю существования страны как самостоятельного независимого государства было принято пять таких источников развития всего права. По итогам референдумов, состоявшихся в 1996 и 2004 годах, в Конституцию были внесены изменения и дополнения. Ее основа - неотъемлемое суверенное право белорусского народа иметь свою государственность и быть полноправным субъектом мирового сообщества.

Сегодня всех соотечественников с Днем Конституции поздравил глава государства Александр Лукашенко. "Новая Конституция молодого государства стала надежной основой для проведения последовательных политических и социально-экономических преобразований. Основной Закон Республики Беларусь - это важный фактор консолидации нашего общества, сохранения в нем гражданского согласия, мира и стабильности. Основываясь на положениях Конституции, мы сумеем достойно выдержать любые испытания и добиться высокого европейского уровня жизни белорусского народа" - говорится в поздравлении. Президент также пожелал всем белорусам здоровья, благополучия, счастья и оптимизма.

И по уже сложившейся традиции, в День Конституции большинство молодых жителей Беларуси получат паспорта. 25 лучшим подросткам столицы главный документ вручат в Минской городской ратуше. Мероприятие пройдет в рамках республиканской акции БРСМ "Мы - граждане Беларуси!". Подобные церемонии состоятся сегодня во всех городах и районных центрах страны.