Беларусь отмечает День глобальной информатизации

Сегодня компьютер есть едва ли не в каждом доме, а белорусских пользователей интернета невозможно сосчитать. Да и телефон уже давно перестал быть простым средством связи. С его помощью узнают афишу, гороскоп, прогноз погоды.



В этом цеху звонки - и день, и ночь. Справочная служба в столице появилась вместе с телефонной связью. Узнать адрес и номер телефона можно в любое время суток. Хотя спектр вопросов от населения гораздо шире. Спрашивают, какой сегодня день недели, который час или как настроение.



А эту информацию абоненту предоставляет автоматический телефонист, так называемый автоинформатор. Набери короткий номер и узнай личный гороскоп или киноафишу. Робот расскажет сказку или веселый анекдот. Городской телефон уже давно перестал быть простым средством связи.



Специалисты говорят, стационарные телефоны потихоньку уходят в прошлое. Переговорные пункты, которые еще 20 лет назад были в диковинку, сегодня пустуют. Зато в интренет-кафе - очередь. Всемирная паутина для многих - лучшее средство связи, оперативное и информативное.



Чего завтра изобретут нового, знают разве что ученые. Белорусские умы каждодневно штурмуют IT-технологии. Те, кто работает в сфере коммуникаций, уверены: информационные возможности белорусов будут только расширяться.

