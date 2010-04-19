Беларусь открыла воздушное пространство для полетов самолетов

Из Национального аэропорта Минск выполняются авиарейсы в Россию Египет, Турцию и другие страны. В то же время не осуществляются вылеты в те европейские государства, где аэропорты закрыты из-за распространения в воздухе вулканической пыли.

Представители ряда авиакомпаний совершили пробные полеты без пассажиров и заявляют, что повреждений самолетов в этих условиях не выявлено. Напомним, извержение вулкана в Исландии продолжается с 14 апреля.

Ольга в дороге домой уже два дня. Кто бы сказал, что веселые выходные в Амстердаме закончатся так грустно – не поехала бы. Аэропорт там до сих пор закрыт. А владельцы авто напрокат воспользовались безысходностью туристов и взвинтили цены. Итого автопробегом до Варшавы – за 400 евро. А из польской столицы все же удалось долететь до Минска. Благо в страны ближнего зарубежья «Белавиа» перелеты возобновило.

Примеру Ольги последовали и жители других стран. Цены резко повысили на свои услуги, в том числе и таксисты. Но туристов это не смущает. За тур по Европе на такси – готовы отдать любые деньги.

Пока большинство авиакомпаний не рискует подсчитать потери от простоя самолетов. Ведь никто точно не знает, когда полеты точно возобновятся. Однако частично открыли воздушные пространства аэропорты Австрии, Италии, Испании и Норвегии. Пробные полеты без пассажиров показали, что лайнерам уже ничего не угрожает.

В музее геофака БГУ – наглядная картина того, что нынче летает у нас в воздухе. Состав изверженной породы исландского Эйяфьяллайекюль оказалось точь в точь как у итальянского Визувия. И эта самая пыль образовалась бы в небольшой камушек, если бы не сильный ветер.

В режиме цейтнота работаю и гостиницы. Часть – продлевает срок пребывания в Беларуси. Зарезервированные места пустуют в ожидании туристов. Уже 20 апреля концентрация вулканической пыли в воздухе увеличится – уже 19 апреля дождевые тучи затянули белорусское небо.

Но медики и ученые по-прежнему уверяют – пыльное облако ничем не угрожает живым организмам на поверхности Земли. Даже на высоте в 8 тысяч километров эта пыль имеет ту же концентрацию, как и воздух в больших городах.

Все бы хорошо. Но облако пыли оказалось в силах оставить неприятный осадок. На сердцах белорусских меломанов. Их бы могли доставить на автобусе из Германии, но по стечению обстоятельств – легендарные «Скорпионс» рассредоточились по миру. Один из музыкантов сейчас в Лос-Анжилесе. И если там аэропорт не откроют – концерт, запланированный на 20 апреля, придется перенести.

Анна Бунькова, Елена Климова, Илья Пучко, Андрей Дук, телекомпания СТВ.



Немало белорусов, которые сейчас находятся за границей, из-за извержения вулкана в Исландии оказались в затруднительном положении. Трудности возникают в связи с истечением сроков действия зарубежных виз, а значит и с возвращением на родину. МИД Беларуси в этой ситуации рекомендует за содействием обращаться в загранучреждения Беларуси. Белорусские диппредставительства обещают помочь соотечественникам по всем проблемным вопросам. Контактную информацию загранучреждений можно найти в сети интернет на сайте Министерства иностранных дел по адресу: www.mfa.gov.by. Если же в стране пребывания нет белорусского диппредставительства, можно обращаться в такое же учреждение Российской Федерации.