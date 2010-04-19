Беларусь открыла воздушное пространство для полетов, авиасообщение в Европе частично возобновилось

Оно было прервано из-за вулканического пепла от исландского вулкана. Из Национального аэропорта «Минск» сегодня выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Египет, Турцию и другие страны. Улетели самолеты в Варшаву и Рим. На вечер запланированы Калининград и Тбилиси. Однако в ряд европейских городов полеты пока отменены. В частности, в Вену, Таллинн, Ригу, Прагу, Франкфурт и Амстердам.

Всем пассажирам, которые хотят вернуть деньги, авиакомпания возвращает полную стоимость билетов. Если кто-то желает перенести дату вылета, это осуществляется без дополнительных затрат. Внимание уделяется и пассажирам, которые не могут вылететь в Беларусь из-за рубежа. Представители авиакомпании работают круглосуточно и доступны для пассажиров в любое время.

Начали работу аэропорты в Австрии, Италии, Испании, Румынии, Финляндии, Норвегии, Словении и Украины. Частично - Франции и Германии. Пробные полёты без пассажиров показали, что лайнерам уже ничего не угрожает.

Пока большинство авиакомпаний не рискуют подсчитывать потери от простоя самолетов, но уже понятно, что это миллиарды долларов. Как выйти из транспортного коллапса обсудят сегодня министры транспорта стран Евросоюза на экстренном совещании. Пока остаются закрытыми воздушные пространства Великобритании, Ирландии, Бельгии и многих других стран ЕС. За пять дней были отменены более 63 тысяч авиарейсов. В плену коллапса оказались 7 миллионов человек.

Сейчас активность исландского вулкана снизилась. Однако столб пепла уже поднялся до отметки 9 км.