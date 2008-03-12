Беларусь опережает Россию, Украину и Польшу по росту реальных денежных доходов населения

По данным Министерства статистики и анализа нашей страны, в прошлом году объем доходов населения по сравнению с 2006 году вырос на 14,7%.

Наиболее высокие темпы наблюдаются в Минске, а самые низкие - в Гомельской области. Рост денежных доходов способствовал увеличению покупательной способности населения, а это, в свою очередь, повлекло устойчивую позитивную динамику розничного товарооборота. Он в 2007 году увеличился более чем на 15%.

Уровень пенсионного обеспечения в Беларуси выше, чем в других странах СНГ. По величине же среднемесячной зарплаты мы на третьем месте после России и Казахстана. Сейчас показатель - 326 долларов. Причем, наблюдается стабильный рост. За семь прошедших лет - увеличение более чем в 2,5 раза. Самая низкая зарплата сохраняется в сельхозорганизациях. Однако сокращается доля низкооплачиваемых работников, о чем свидетельствуют данные единовременного обследования организаций в мае каждого года.

Среднестатистический минчанин уже стал миллионером. Заработная плата в целом по городу еще в декабре 2007 года превысила семизначную цифру.

Эти данные сегодня озвучили на сессии городского совета. Жизнь горожан стала комфортнее. И жаловаться они стали меньше. Например, число обращений по вопросам работы жилищно-коммунальных служб сократилось на 20%.

Большинство прогнозных показателей социально-экономического развития Минска по итогам прошлого года выполнены. Рост инвестиций - 22%, их общий объем - более 6 триллионов рублей. В ближайшие годы Минск преобразится. Сейчас разрабатывается проект нового генерального плана города.

